Stort granuliet gaat voorlopig door

Minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen laat het storten van granuliet bij Dreumel voorlopig doorgaan. Een woordvoerder van de minister laat weten: 'Er is vooralsnog, volgens de informatie die we op dit moment hebben, geen aanleiding aan te nemen dat bij dit project iets niet volgens de regels is gegaan.'

Verder laat het ministerie weten de aantijgingen, die in de uitzending van tv-programma Zembla naar voren komen, serieus te nemen en verder uit te zoeken. Rijkswaterstaat gaat ook met de gemeente in gesprek. Dat gesprek wordt de komende dagen gepland.

Zembla bracht vorige week naar buiten dat de top van Rijkswaterstaat lagere ambtenaren onder druk zou hebben gezet het granuliet toe te staan als materiaal om de bodem van de zandwinlocatie op te hogen.

Mogelijk hoorzitting Tweede Kamer

Granuliet is een afvalproduct dat vrijkomt bij het breken van graniet. Het spul is de afgelopen maanden in grote hoeveelheden in de zandwinplas bij Dreumel gedumpt.

Rijkswaterstaat is van oordeel dat granuliet vergelijkbaar is met grond en kan worden gestort, maar aan die lezing wordt getwijfeld. GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en 50Plus willen een hoorzitting over de kwestie. Komende woensdag is hierover een procedurevergadering in de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

