Forse kosten Montferland door overlast eikenprocessierups

De kosten voor de aanpak van de eikenprocessierups zijn in Montferland in de afgelopen vijf jaar vijftien keer zo hoog geworden. Om de kosten te drukken wil de gemeente de overlastrups in het voorjaar met duurzame middelen gaan bestrijden.

'De eikenprocessierups zorgde vorig jaar al voor flink wat overlast', zegt wethouder Oscar van Leeuwen. 'De verwachting is dat het dit jaar net zo erg of misschien wel erger gaat worden.' In 2017 kreeg Montferland 'slechts' 35 overlastmeldingen van de eikenprocessierups. Afgelopen jaar waren dat er 263.

'Door de wind worden de nesten van de eikenprocessierups makkelijk verspreid', vervolgt Van Leeuwen. In 2015 was Montferland 7500 euro kwijt om de plaag te bestrijden, dit jaar zijn de kosten beraamd op 112.000 euro. 'Daarom komen we nu met een pakket aan maatregelen', zegt Van Leeuwen.

Duurzame aanpak

In tegenstelling tot voorgaande jaren wil de gemeente de bestrijding van de eikenprocessierups meer combineren met een duurzame aanpak door inzet van de biologische bestrijdingsmiddelen 'Xentari' en 'Nematoden'. De aanpak waarbij rupsennesten met een soort stofzuiger uit de bomen worden gezogen kan volgens de gemeente op deze manier worden verminderd.

Daarnaast vraagt Montferland aan inwoners om nestkastjes op te hangen die door de gemeente beschikbaar worden gesteld. 'De Vogelwerkgroep Liemers gaat tweehonderd kastjes voor ons ophangen en beheren', vertelt Van Leeuwen. 'Daarnaast stellen we zevenhonderd kastjes aan inwoners beschikbaar die ze binnenkort kunnen ophalen in 's-Heerenberg of Didam.'

Nestkastjes bouwen op scholen

Ook de jeugd wordt aan het werk gezet. 'Volgend jaar betrekken we hierbij ook de scholen in Montferland', aldus Van Leeuwen. 'Zij mogen helpen om de nestkastjes in elkaar te zetten en op te hangen.'