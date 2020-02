Piratenzender 'De Mosterdboer' opgerold in kerktoren Doesburg

Piratenzender 'De Mosterdboer' is maandagmiddag in Doesburg ontmanteld. De illegale zender bevond zich in het topje van de toren van de plaatselijke Martinikerk. Bij de actie waren vijftien tot twintig agenten betrokken, vertelt een omwonende.

Een woordvoerder van Agentschap Telecom bevestigt dat de geïnstalleerde antenne uit de kerk is verwijderd. Wie er achter de zender zit, weet hij niet. 'Ons doel is ook niet om piraten te pakken, maar om de ether schoon te houden. Daarmee is voor ons de kous af.' De aangetroffen apparatuur is direct vernietigd.

'Dreiging kan fysiek worden'

De grote politiemacht is volgens de woordvoerder geen uitzondering. 'Er is vaak sprake van dreiging bij dit soort acties. Die kan ook fysiek worden.'

Een geïnteresseerde luisteraar van de radiozender ging bij de inval kijken. Daar zag hij de spullen naar buiten gedragen worden. Hij noemde de hoeveelheid politie 'een beetje overdreven'. Ook moest hij zich legitimeren, wat hij op dat moment niet kon. 'Dus ik ben er zelf ook niet beter van geworden', zegt hij doelend op het feit dat hem dit op een boete kwam te staan.

'Kat-en-muisspel'

Volgens deze luisteraar was de zender, die voornamelijk 'oude Nederlandstalige platen' draait, in heel Gelderland en ook delen van Limburg te horen. Hij verwacht dat De Mosterdboer binnen twee weken weer in de lucht is. 'Dat is het kat-en-muisspel.'

Grote vraag is natuurlijk hoe een illegale radiozender in de top van de Doesburgse Martinikerk terechtkomt. 'Hier schrik ik van', zegt Jenny van Bokhorst van de Martinikerk. Job van Melle is voorzitter van de Stichting Behoud Martinikerk. 'Een heel apart bericht', vindt hij. 'Ik snap het ook niet.' De toren waar de apparatuur is aangetroffen, is volgens hem alleen van de gemeente en niet van de kerk. 'Die hebben ook de sleutels in beheer.'

Vreemde spriet

Volgens een lid van Stichting Doesburgs Carillion was er in november al een vreemde 'spriet' ontdekt. Vervolgens werd aan de stichting gevraagd wie er allemaal een sleutel had.

De gemeente is om een reactie gevraagd, maar ze waren maandagmiddag nog niet op de hoogte van de actie. Volgens een wijkagent waren er maar twee agenten betrokken bij de actie.

Beluister hier een radiofragment uit één van de uitzendingen van De Mosterdboer.