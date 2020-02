Boeren in Berkelland krijgen gratis trainingen van gemeente

Martine Platvoet geeft de trainingen en zat vorig jaar ook bij menig boer aan tafel voor een reeks keukentafelgesprekken. Zij en haar collega's deden zo'n 400 boeren aan.

Passie en liefde voor het vak

De gesprekken gingen over de passie en liefde voor het vak, maar ze kregen daar ook zorgen en problemen te horen. 'Ik zit er wat dat betreft helemaal in, weet wat er leeft', zegt Platvoet. 'Aan de hand van de gesprekken heb ik vier thema's voor de trainingen uitgewerkt.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met agrarisch coach Martine Platvoet:

Boeren schieten in de verdediging

Op de eerste dag worden de boeren getraind in het omgaan met meningen van buitenaf. 'Je ziet vaak dat boeren heel erg in de verdediging schieten. Maar we leren ze dan om dat niet direct te doen, maar om gewoon te luisteren naar waar een vraag of mening vandaan komt en dan rustig uitleg te geven.'

Volgens Platvoet is dat essentieel om op goede voet te kunnen leven met de rest van de maatschappij. Overigens hebben ze over belangstelling voor de trainingen niet te klagen. 'We hebben deze eerste training zelfs in tweeën moeten delen. Er was zoveel animo, dat we nu twee groepen hebben.'

Boeren krijgen advies

Na deze eerste sessie volgen er nog trainingen waar boeren worden geadviseerd die bijvoorbeeld van plan zijn te stoppen met hun bedrijf of die juist een bedrijf willen overnemen.

Uit de keukentafelgesprekken bleek dat zeven procent van de boeren in de gemeente Berkelland van plan is om binnen drie jaar te stoppen met het bedrijf.

