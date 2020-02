Historische bevrijdingswedstrijd Quick 1888 - NEC

Op 6 mei 2020 spelen Good Old Quick 1888 en Good Old N.E.C. een historische bevrijdingswedstrijd op Sportpark de Dennen in Nijmegen. Exact 75 jaar na de eerste stadsderby in Nederland betreden de clubs opnieuw het veld om de degens te kruisen.

Toen Tim Sherlock, teammanager van Good Old N.E.C. in januari werd gebeld door Jonathan van Dongen, bestuurslid bij Quick en initiatiefnemer, was hij direct enthousiast. Tim: ‘‘Dit is vanuit historisch perspectief gezien een hele bijzondere wedstrijd. De spelers bij N.E.C. willen deze wedstrijd graag spelen, binnen twee dagen had ik al meer dan twintig aanmeldingen.’’

De andere teammanager, Fred Roelofs, die tevens bestuurslid is bij Quick, vult Tim aan: ‘‘Binnen de club begint deze wedstrijd steeds meer te leven. Zelfs Ulrich Crüden zal minuten gaan maken voor Quick.’’ De voormalig profspeler van onder meer N.E.C. is nu trainer van het Zaterdag 1 team bij de oude dame. Fred: ‘‘En dan nog te bedenken dat er naast de wedstrijd nog veel meer gaat plaatsvinden.’’

De wedstrijd wordt gespeeld in het begin van de avond en zal onderdeel zijn van een uitgebreid programma aan activiteiten die allemaal in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog en sport.

Eind maart zal hier meer over bekendgemaakt worden.

Nijmegenaren, voetballiefhebbers, zet 6 mei alvast in de agenda:

Good Old Quick 1888 – Good Old N.E.C., Sportpark de Dennen, Dennenstraat 25, 6543 JP Nijmegen.

