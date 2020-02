Maud en Merel leren ouderen de Gangnam Style

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Al een aantal vrijdagmiddagen gaan bij de familie Van Beek de voetjes van de vloer. Pubers Maud en Merel komen langs om te dansen in de woonkamer. 'Ja, het was even wennen. Maar ik vond het super leuk. Ik heb heel veel geleerd', vertelt Merel enthousiast.

Let's twist again

Dinie van Beek is nog goed te been en beweegt soepel op de muziek. 'Ik dans heel vaak, vind het heerlijk.' Ze heeft de twee jonge meiden de wals geleerd en de twist. Al dansend telt ze fanatiek mee: 'Eén, twee, drie, één, twee, drie... ' Terwijl haar man af en toe even moet pauzeren, neemt Dinie alleen een slokje water en gaat ze weer door.

Het project is een samenwerking tussen Dansschool Vieberink, VMBO Schaersvoorde en Talentverbinder Richard Jongetjes uit Aalten. 'Het doel is natuurlijk dat ouderen meer gaan bewegen en uit hun isolement komen en jongeren leren aan de andere kant meer over de ouderenzorg', zegt Jongetjes.

Gangnam Style

Bij de familie Van Beek gaat het volume inmiddels nog een beetje omhoog. Want de meiden hebben ook een moderne dans geleerd aan het echtpaar. 'Ja de Kazagstan of hoe heet dat ook alweer?' vraagt Dinie aan Maud en Merel. 'De Gangnam Style', giechelen de meiden in koor.

En even later wordt er weer flink geswingd... in de woonkamer natuurlijk.