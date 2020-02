Bij René komt het werk op de eerste en tweede plaats

Dit is René Douma, 58 jaar en directeur van Douma Dakdekkers in Arnhem. Hij is naar eigen zeggen al de vierde generatie die leiding geeft aan het oudste dakdekkersbedrijf in Arnhem.

'Het is ooit beginnen in een kelder in de buurt van de Spijkerstraat', vertelt Douma. 'Mijn vader had beide ouders verloren en was van Friesland naar Arnhem getrokken om bij een oom te gaan werken. In 1958 is hij zelf begonnen met dit bedrijf. Ook al run ik het nu, hij is op de achtergrond nog steeds betrokken.' De vader van René is inmiddels 81 jaar.

'Ik ben geen directeur die naar mijn personeel blaft, de slavernij is lang geleden afgeschaft. Ik ben een manusje van alles, ik heb geen privéleven. Mijn werk komt op de eerste en tweede plaats, daarna de kinderen en daarna de vrouw. Ik word elke ochtend vroeg wakker en kan dan niet in bed blijven liggen, de verantwoordelijkheid roept. Als ik er niet ben, gaat het niet door. Dat denk ik tenminste', zegt Douma.

'Je moet je school afmaken'

René is 43 jaar geleden in het bedrijf als hulpje begonnen. 'Ik wilde niet naar school, iets waar ik later wel veel spijt van heb gehad. Ik zeg het tegen iedereen: je moet je school afmaken. Maar goed, ik heb later de schade ingehaald, heb de dakdekkerschool gedaan, zeg maar.'

Douma heeft vier kinderen en hij hoopt dat een van hen het stokje van hem wil overnemen. 'Ik wil nog tien jaar actief zijn, dan is het genoeg geweest. Ik hoop dat mijn middelste zoon dan de kar wil gaan trekken.'