Carnavalsoptocht Braamt welkom in Zeddam

De carnavalsoptocht van de Nöttekrakers uit Braamt is zondag afgeblazen wegens storm Ciara. De vereniging laat zich door de storm de wind echterniet uit de zeilen nemen, want de hulp komt vanuit verschillende hoeken aanwaaien.

'We balen natuurlijk', zegt president Christian Goris van de Nöttekrakers. 'Mensen zijn maandenlang bezig geweest met de voorbereidingen en om de spullen in orde te krijgen. Helaas laat het weer het niet toe.' Toch hoeven de meeste wagenbouwers niet te treuren, want de meesten lopen mee in meerdere optochten in de regio en kunnen daardoor toch hun creaties presenteren aan het publiek.

Voor de overige groepen, die alleen Braamt aandoen, heeft de carnavalsvereniging goed nieuws. 'We hebben bericht gehad uit Zeddam', geeft Goris aan. 'Zij reserveren volgende week een gedeelte in de optocht voor groepen of kinderen zijn die alleen meelopen in Braamt. Zij zijn dan van harte welkom om daar mee te lopen.'

Ondanks de afgelasting van de optocht in Nöttedorp, is de president van de Braamtse carnavalsvereniging positief over het carnaval. 'Dit is een smet', aldus Goris. 'Maar iedereen die ik spreek was er content mee dat het afgelast werd. Je zit toch met argusogen te kijken van: stel dat er wat zou gebeuren. Het is niet wat je ervan verwacht had. Maar we hebben een aantal mooie dagen carnaval gehad. Dus dit carnaval zal zeker slagen.'