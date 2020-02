'Vegan streaker' in beroep tegen taakstraf en geldboete voor insluiping bij konijnenboer

De dierenactivist van de Stichting Konijn in Nood werd dinsdagmorgen bij het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem gehoord door de officier van justitie, die een taakstraf van 50 uur en een geldboete van 500 euro eiste. Als schadevergoeding voor immateriële schade.

Tegen die straf gaat de zelfbenoemde vegan streaker in beroep. 'We zijn het niet met de straf eens en de zaak komt nu voor de politierechter', reageerde zijn advocaat Jan-Hein van Dijk na de besloten hoorzitting bij het OM.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Mobiliseren

Daarmee lijkt de 34-jarige activist ook zijn zin te krijgen om aandacht te genereren voor zijn Stichting Konijn in Nood. Hij vertelde een poging te doen medestanders te mobiliseren om naar de rechtszaak te komen.

Een tweede activist, die op 10 oktober vorig jaar ook in de schuur van Oonk werd aangetroffen, kwam er met een geldboete van 200 euro vanaf. Tot ontstentenis van Oonk, die een emotionele brief schreef aan het OM. De Achterhoekse boer wilde een veroordeling door een rechter.

Slapeloze nachten

Oonk is er na de insluiping niet gerust op. 'Ik ben bang dat ze terugkomen', zegt de boer. 'Een buurman had in april een grijze auto gezien en toen in mei activisten overdag een varkensboer bezochten, heb ik slapeloze nachten gehad. Als ze overdag ineens naast je staan, lijkt me heel erg.'

In oktober kwamen de twee activisten in de nacht. Oonk: 'Ik moest konijnen laden en hoorde wat achterin de schuur. Ik ben in de auto naar het bosperceel achter de schuur gereden en zag daar de grijze auto staan. Toen heb ik de politie gebeld.'

Geen beschermende kleding

Hij is kwaad over de insluiping én over de wijze waarop. 'Ze zijn door het bos gelopen, waar wilde konijnen lopen, en droegen geen beschermende kleding, zoals ze op Facebook wel beweren altijd te doen. Ik wil geen besmettelijke ziektes in de schuur. Ik heb 35.000 konijnen en bij een ziekte ben je zo de helft kwijt. Dan ga je failliet.'

Wat Oonk betreft wordt er zwaarder gestraft. 'Je doet er alles voor, maar ze maken je kapot. Het motief is de veehouderij in Nederland kapot te maken en daar schuwen ze geen manier voor. Alle normen en waarden vervagen in Nederland.'