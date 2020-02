Esther uit Duiven won bijna Heel Holland Bakt

Haar familie vond altijd al dat Esther mee kon doen aan Heel Holland Bakt, maar zelf had ze het idee dat ze niet goed genoeg was. 'Ik schreef mij in met het idee 'niet geschoten is altijd mis'. Bovendien kon ik dan tegen mijn familie zeggen dat ik het toch had geprobeerd.'

Maar ze werd uitgenodigd voor de selectiedag en schopte het tot de finale. Daarin moest ze uiteindelijk haar meerdere erkennen in Anouk uit Waalwijk.

Poedersuiker in de vensterbank

Haar liefde voor het bakken ontstond toen Esther een kookboek van haar moeder cadeau kreeg. 'Ik maakte van kleins af aan altijd marmercakes in het weekend. Ik had dan het gevoel dat ik heel culinair was, omdat het er zo mooi uitzag, terwijl mijn ervaring daar eigenlijk stopte', zegt Esther lachend. 'Door het kookboek van mijn moeder leerde ik ingrediënten kennen en combineerde ik verschillende smaken met elkaar. Je zou kunnen zeggen dat het daar allemaal is begonnen.'

Toen ze het bericht kreeg dat ze geselecteerd was voor het programma, veranderde er een boel in haar toch al drukke agenda. De stewardess plande tijdens de opnames haar bakuren rond haar vluchten. De draaidagen zijn in het weekend, wat betekent dat de deelnemers door de week in de keuken staan te oefenen. 'Ik had zo veel afwas dat ik niet meer wist waar ik mijn beslagkommen kwijt moest. Op een gegeven moment lag er zelfs poedersuiker in de vensterbank.'

Meesterbakker

Esther heeft twee keer de titel 'meesterbakker' gekregen tijdens het programma. Deze onderscheiding ontvangt een deelnemer door in één aflevering het beste te bakken. Het meest trots is ze op haar Bossche bol. 'Jurylid Robèrt van Beckhoven zei hierover dat het zo in elke patisseriezaak zou mogen staan, dat was zeker bijzonder.'

De finalisten waren behulpzaam naar elkaar toe, maar zeker ook rivalen. 'We lazen de recepten hardop voor om elkaar te helpen. Wanneer bij iemand iets hopeloos was mislukt, voelde je zelf ook echt frustraties. Je leefde echt mee met elkaar mee'.

Hoe nu verder?

Naast haar werk werkt ze aan een website waar ze al haar recepten op kan plaatsen. 'Ik wil laten zien dat bakken niet ontzettend hoogstaand hoeft te zijn. Het is een soort trial and error en dat zou ik graag met mensen willen delen'.

Op de vraag of ze nu even een pauze neemt van al dat bakken, zegt ze: 'Ik kom juist tot rust door te bakken, dus daar hoef ik geen pauze voor te nemen. Zelfs kort na de opnames vond ik het heerlijk om te blijven doen. Maar, van het eten van al die zoetigheid had ik wel even een break nodig.'