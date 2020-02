Bennie Jolink toch niet voor de rechter na tirade over verdwenen drumstel

Jolink heeft op 21 september 2018 met een smaadschrift 'opzettelijk de eer en/of goede naam' van deze medewerker geschaad, zo luidde de oorspronkelijke aanklacht.

De voorman van Normaal plaatste op zijn Facebook-pagina een bericht waarin hij hem een 'gluiperige lafbek' en 'smeerlap' noemde, nadat een drumstel van de band was verdwenen.

De zanger kreeg een boete, maar kwam daartegen in verzet. Over het hoe en waarom van de zaak, wil de woordvoerder van het OM weinig loslaten. 'De officier van justitie heeft besloten de zaak in te trekken', is alles wat ze kwijt wil. Ook zijn advocaat wil niets zeggen.

Jolink schreef in het bericht: 'Wat een rare week is dit! Aan de ene kant de euforische vreugde om Jeffrey Herlings zijn wereldkampioenschap en anderzijds het ongelofelijke gedrag van een gluiperige lafbek. Iemand die je jaren vertrouwd en beschermd hebt en waarvan je dacht dat het een vriend was. Pattu, Michel, Poetsen en iedereen die in de crew van Normaal gewerkt heeft is, net als ik stomverbaasd dat die smeerlap (...) (we noemde hem nota bene Super) zoiets geflikt heeft.'

Bijzonder drumstel

Het instrument verdween na het afscheidsconcert van de band, maar werd al snel door twee enthousiaste Normaal-fans uit Brabant teruggebracht. Het ging volgens Jolink om een bijzonder Yamaha-drumstel, waarvan er maar één in Nederland is verkocht.

Uit het bericht van Jolink wordt duidelijk dat de zanger uit Hummelo dacht dat de oud-medewerker iets met de verdwijning van het drumstel te maken had. Het bericht is inmiddels van Facebook verwijderd.

Bennie Jolink laat in een reactie weten: 'Over een rechtszaak kan ik niks zeggen, zolang die 'onder de rechter' is.'

Zie ook: Gestolen drumstel terug bij Bennie Jolink