Stichting Tremele organiseert de Expositie “Dreumel herdenkt en viert 75 jaar bevrijding”.

Deze omvat verschillende onderdelen:

Expositie: deze beschrijft aan de hand van thema’s de gebeurtenissen in Dreumel (mobilisatie, bezettingstijd, vliegtuigcrashes, geallieerde troepen in Dreumel en bevrijding) en de impact die dit had op het dagelijkse leven. Naast vele foto’s, dagboekfragmenten en documenten zijn er ook diorama’s ( een woonkeuken, een authentieke schuilkelder, huisvlijt), etalagepoppen met soldatenkledij van verschillende regimenten, vitrines met voorwerpen, etc.

Documentaire: in een aparte ruimte wordt een door Videogroep Tremele gemaakte documentaire vertoond, waarin inwoners herinneringen ophalen aan de Tweede Wereldoorlog.

Stiltetuin: op deze plek worden op een respectvolle wijze in woord en beeld alle Dreumelse slachtoffers herdacht, alsmede geallieerde militairen die in Dreumel om het leven zijn gekomen.

Bevrijdingsobject: “Dreumel, verbonden in vrijheid”.

Aan de hand van foto’s uit de periode 1945 tot 2020 tonen we hoe het dorp Dreumel zich in de periode na de oorlog ontwikkeld heeft.

Centraal hierbij staat een grote driedimensionale ‘V’ (Vrijheid). Bezoekers kunnen hun eigen gedachten en wensen opschrijven en in het bevrijdingsobject hangen.

Verder exposeren Dreumelse (amateur)kunstenaars hun kunstwerken met als thema “Vrijheid”. Locatie: Zorgcentrum St. Barbara, Rooijsestraat 44, 6621 AN Dreumel

Datum: 3 mei (11.00 – 17.00 uur; 4 mei (20.15 – 22.00 uur) 5 mei (10.00 – 17.00 uur)

Bijzonderheden:

Voor jongeren is er een educatieve tour met behulp van een QR-code route, waarbij ze met hun smartphone vragen beantwoorden aan de hand van video- en audiofragmenten en authentieke foto’s en documenten.

Op zondag 3 mei rijdt er een authentieke Staghound van de Canadese ‘12th Manitoba Dragoons” rond in het centrum van Dreumel. (Dit regiment was in de periode februari-maart 1945 in Dreumel gelegerd en dit voertuig is twee keer gefotografeerd in Dreumel). Ook kan bij de expositie het voertuig worden bekeken en gefotografeerd.

Een bevrijder in Dreumel - foto St.Tremele