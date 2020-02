Taart voor trucker die leven automobilist redde

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Zoet werd maandagochtend op zijn werk verrast door een bezoek van burgemeester Tanja Haseloop. Zij had taart meegebracht om vrachtwagenchauffeur Christiaan Zoet in het zonnetje te zetten: 'Door zijn actie heeft hij ervoor gezorgd dat deze meneer uit het water gehaald kon worden door de brandweer.'

Zie ook: Gewonde bij ernstig auto-ongeluk op N308 bij Wezep

Zoet zag op maandag 3 februari een auto op de kop in een sloot langs de Zuiderzeestraatweg tussen Wezep en Oldebroek liggen. Hij was met zijn personenauto onderweg naar zijn werk: 'Ik zie alleen een auto over de weg heen schieten en in de sloot belanden. Ik ben gauw gestopt, heb hulp geboden en 112 gebeld. Hij lag tot zijn middel in het water.'

Nuchtere reactie

Zoet is nuchter over zijn levensreddende actie: 'Zo zie ik het zelf niet, ik was gewoon bang dat die man verdronk in het water. Ik heb mijn best gedaan, en meer kan ik op dat moment niet doen.'

Zoet weet ondertussen dat het de goede kant met de bestuurder op gaat: 'Ik weet dat hij zes gebroken ribben heeft en iets aan zijn schouder. Hij heeft een engeltje op zijn schouder gehad.'

Verslaggever Vera Eisink was bij de huldiging aanwezig.