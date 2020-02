Deze mysterieuze groene vaas blijkt radioactief

De vaas komt oorspronkelijk uit Leerdam. 'Leerdam is de stad in Nederland waar glasproductie nog steeds bestaat, ook wel de glasstad genoemd', legt taxateur Marcel Brouwer uit in het programma Schatgraven. De vaas is ontworpen door Andries Copier, één van de bekendste ontwerpers uit de stad.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bijzondere kleur

De kleur van de vaas is bijzonder. 'Het is fel groen, ook wel annagroen.' In het Engels wordt de oorsprong van de kleur wat duidelijker, daar noemen ze het uraniumglas. 'In het maakproces, in de ovens, wordt uranium toegevoegd aan het proces.' Daardoor is de vaas licht radioactief. 'Hou je hier een geigerteller bij slaat deze heel iets uit.'

Maar de eigenaar hoeft niet bang te zijn, want 'de moderne smartphones hebben meer straling'. Brouwer schat de waarde van de vaas op 700 euro.

Bekijk hier de hele uitzending van Schatgraven.