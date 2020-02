Vitesse stuntte twee keer in de beker tegen Ajax

De bekerwinnaar komt op woensdag naar GelreDome voor de kwartfinale van de KNVB-beker. In deze eeuw speelden beide ploegen drie keer tegen elkaar in het bekertoernooi en tweemaal kwam Vitesse verder. Dat was beide keren in Amsterdam. In 2001 won Vitesse met 2-1 dankzij een golden goal van Gert Claessens, de Belg die toen net nieuw was bij de Arnhemse club. In 2014 vernederde Vitesse Ajax in eigen huis. Het werd 0-4.

De enige keer dat Vitesse werd uitgeschakeld, was in 2013. Het duel werd toen in Emmen gespeeld en Ajax won met 4-0. Ajax is momenteel ook de bekerhouder. Vitesse won de beker één keer, in 2017.

De competitiewedstrijd in GelreDome eindigde dit seizoen in een 2-2 gelijkspel.