Meeste dakpannen trotseren Ciara: 'We hebben een paar stormen achter elkaar gehad'

De storm die over Gelderland trok, lijkt geen grote schade aan daken gemaakt te hebben. Er is amper vraag naar extra dakpannen, zo blijkt uit een rondgang.

René Douma is dakdekker in Arnhem. Hij had op voorhand al zijn personeel klaar staan, maar vooralsnog heeft hij geen extra werk door de de storm: 'Ik sta bovenaan in Google, maar ik kreeg niks binnen. Ja, één adres in Nijmegen. Daar zijn een paar dakpannen van het dak gewaaid. Maar ik hoef niks met inzet van groot materieel te doen.'

Het is voor hem maandag gewoon gepland regulier werk. De gevolgen van de storm zijn volgens Douma niet te vergelijken met die van januari 2018: 'Toen hadden we tot augustus werk.'

Dakpannenleverancier Luijtgaarden in Doorwerth herkent het verhaal. 'We hebben zo'n 30 aanvragen van wat gevelpannen of nokvorsten. Maar geen grote zaken', zegt vestigingsmanager Florian van Manen. 'Op ons hoofdkantoor in Standdaarbuiten wel. Daar zijn vooral aanvragen uit het westen van het land binnengekomen.'

Dakinspecties

Dakdekker Douma heeft ook wel een verklaring: 'We hebben een paar stormen achter elkaar gehad. En daarom valt het nu mee.'

Wél heeft hij aanvragen van klanten die graag willen dat hij hun dak komt inspecteren: 'Dat gaat vooral om oudere daken. Daar is niks gebeurd. Maar mensen willen wel graag een inspectie voor de zekerheid.'

Zowel de dakdekker als de pannenleverancier sluiten niet uit dat er later op de dag toch nog meldingen binnenkomen, omdat mensen dan misschien pas de schade zien.

