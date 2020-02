Zware knieblessure voor judoka Savelkouls, Spelen in gevaar

Tessie Savelkouls raakt geblesseerd in de tweede ronde. Foto: ANP

Tessie Savelkouls heeft zondag een zware knieblessure opgelopen tijdens het grandslamtoernooi in Parijs. De judoka uit Appeltern verliet per brancard de tatami.

De 27-jarige Savelkouls, die uitkomt in de klasse boven 78 kilogram, bleef in haar partij in de tweede ronde tegen Romane Dicko uit Frankrijk geblesseerd op haar rug liggen.

Volgens haar coach Maarten Arens ziet het er 'heel slecht uit'. Savelkouls is zondagavond direct geopereerd, maar het is nog onduidelijk hoe groot de schade precies is.

'Het was horrible om te zien', zei Arens zondag tegen de NOS. 'Ik zag het zelf en schrok er heel erg van. Ik voelde mijn maag bijna omdraaien.'

Outsider voor medaille

Savelkouls was al vrijwel zeker van kwalificatie voor de Spelen en gold op basis van haar recente prestaties zelfs als outsider voor een medaille in de zwaarste klasse bij de vrouwen. Savelkouls won eind vorig jaar de Judo World Masters en pakte afgelopen maand zilver bij de Grand Prix in Tel Aviv.