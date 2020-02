Enorme hoeveelheid mest stroomt over straat in Didam

De brandweer kreeg rond 06.30 uur melding van bodemverontreiniging op de Korenweg in Didam. Een silo waar 800 kuub mest in kan, is gescheurd. Niet alles is op straat beland.

'De stank is niet te harden', laat een correspondent weten.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De mest kan het oppervlaktewater vervuilen. De brandweer, waterschap en gemeente kwamen ter plaatse om een plan van aanpak om de mest op te ruimen.

Rond 09.00 uur was de situatie onder controle en kon de brandweer vertrekken. Er is volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voorkomen dat de varkensmest nog verder het water in stroomt of zich op het erf verspreidt.

Harde wind

Mogelijk heeft de harde wind een gat in de silo geslagen. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de mest opruimen.