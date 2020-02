Storm Ciara trekt naar oosten, brandweer krijgt 'elke vijf minuten' nieuwe melding

In Nijmegen is het grootste deel van het dak van twee woningen gewaaid. Foto: Omroep Gelderland

De brandweer in Gelderland ziet het aantal meldingen van schade en gevaarlijke situaties door storm Ciara aan het begin van de avond flink toenemen. De ANWB adviseert mensen binnen te blijven.

In de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn in de loop van de dag al tientallen meldingen binnengekomen. De meeste daarvan zijn boomgerelateerd, alhoewel de brandweer ook af moest op een schoorsteen die op omvallen stond en dakplaten die los dreigden te komen van een nieuwbouwwoning, zegt brandweerwoordvoerder Robert Spijkerman. 'In het begin van de dag kwamen er vooral meldingen vanaf de Veluwe en uit het gebied rond Apeldoorn. Nu zie je wel dat het meer richting de Achterhoek trekt.'

'Elke vijf minuten melding'

De brandweer in Gelderland-Midden ziet dat de meldingen ook steeds sneller binnenstromen. Woordvoerder Allard Schimmel: 'Op dit moment krijgen we behoorlijk wat meldingen binnen. Tussen 17.00 en 18.00 uur hebben we minimaal elke vijf minuten wel een melding gekregen.'

Ook hier gaat het voornamelijk om bomen die afbreken of omvallen door de harde wind.

Extra centralisten

In het zuiden van de provincie gaat het op dit moment vooral om meldingen uit het gebied rond Culemborg. De brandweer verwacht dat het rond 20.00 uur steeds drukker gaat worden.

'We hebben extra centralisten ingezet in onze meldkamer. Mocht het echt druk worden dan kunnen we doorschakelen naar lokale meldpunten', aldus een woordvoerder.

De storm laat zich tussen 20.00 en 23.00 uur het meeste gelden in onze provincie, verwacht het KNMI. In die periode is code oranje van kracht.

Zie ook: LIVEBLOG | Storm Ciara: ga niet meer de weg op