Daan uit Nijkerk niet verkozen tot ambassadeur van Youth Pride

Toen Daan ervoor uitkwam dat hij op jongens viel, merkte hij op school in Barneveld dat het lastig was om erover te praten. De Nijkerker wil daar graag verandering in brengen en daarom had hij zich aangemeld voor het ambassadeurschap van Youth Pride.

'Ik merk dat het nog niet makkelijk is om uit de kast te komen op de middelbare school. Je wordt vaak raar aangekeken of zelfs gepest. Ik vind het erg belangrijk dat hier verandering in komt', sprak hij in zijn promo-tekst op de kanalen van Youth Pride.

