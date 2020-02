Nijmeegse wijken moeten van het gas af, maar er zijn meer vragen dan antwoorden

Meerdere wijken in Nijmegen willen in 2035 van het gas af, maar de vraag is of die ambitie reëel is. Het is nog vooral onduidelijk waar de energie vandaan moet komen en wie opdraait voor de kosten.

'Wat gaan ze dan allemaal aanpassen, wat moet ik daarvan zelf betalen, krijg ik een warmtepomp, kan ik ook weigeren, is mijn huis niet te oud?' Het is slechts een greep uit de vele vragen die leven bij de bewoners in de wijken waar de energietransitie inmiddels is opgestart.

Peter Daanen is namens de bewoners betrokken bij Duurzaam Hengstdal. Een wijk met 3500 woningen die in 2035 volledig aardgasvrij moet zijn. 'Het gaat eigenlijk niet zo zeer om de vraag of we dat halen. Het is vooral goed dat we er mee begonnen zijn', zegt Daanen.

Bewoners in de wijk zijn in 2017 zelf met het idee gekomen om van het gas af te gaan. Het burgerinitiatief werd vervolgens in 2018 vormgegeven met een plan. Sindsdien heeft Daanen de mentaliteit in de wijk zien veranderen. 'Je ziet wel dat nu langzaam steeds meer mensen naar ons toekomen en zich willen verdiepen in de transitie'.

Zorgen over kosten

Iets minder ver zijn ze in Bottendaal (circa 2200 huizen), maar ook daar is een werkgroep namens de bewoners actief. 'Ook hier zijn er natuurlijk zorgen om de kosten. Daar is nu ook nog geen duidelijk antwoord op te geven', zegt bewoner Emile Pennings. 'Er zijn nog heel veel vragen te beantwoorden. Waar moet de energie dan wel vandaan komen bijvoorbeeld?'

Pennings noemt alvast wat mogelijkheden: een warmtenet, seizoensberging van warmte en aardwarmte. 'De techniek is niet het probleem. De vraag is wat er in een wijk mogelijk is en of je misschien met andere wijken moet gaan optrekken.'

Volgens Peter Daanen is er voor Hengstdal één serieuze energiebron om de rol van het aardgas over te nemen. 'Dat is aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. We zien daar heel succesvolle voorbeelden uit het buitenland. In Beieren worden daar hele grote gebieden mee verwarmd. Het is een techniek die in Parijs zelfs al ruim vijftig jaar wordt gebruikt. In Nederland hebben we er nooit naar gekeken, omdat we toch wel aardgas hadden.'

Verwarmen op een lage temperatuur met warmtepompen is voor de wijk geen optie, meent Daanen. 'Dat zou heel veel geld gaan kosten. We hebben hier veel jaren '30 en jaren '50-woningen. Om al die huizen qua isolatie geschikt te maken, dan kom je per woning op minimaal 40.000 euro.' Voor de hele wijk zouden alleen de isolatiekosten al uitkomen op 200 miljoen euro.

Anderhalf miljoen woningen moeten volgens het klimaatakkoord in 2030 van het gas af zijn. Daarom is vorig jaar een start gemaakt met 27 proeftuinen. Wijken, aangewezen door de minister, die een speciale subsidie ontvangen om versneld van het gas af te gaan. In Gelderland gaat het om de Benedenbuurt in Wageningen en Dukenburg in Nijmegen. Naast die proeftuinen zijn er nog tal van gemeenten die eigen pilotwijken hebben aangewezen. In Nijmegen gaat het om de wijken Bottendaal, Hengstdal, Hatert en het stationsgebied van Heyendaal.

'Aardwarmte zou een hele mooie optie zijn', reageert Pennings op de visie van Daanen. Toch denkt hij dat andere technieken ook mogelijk zijn. 'Ik zou het zelf heel mooi vinden als we de seizoenswarmte kunnen benutten. De warmte in de zomer opslaan, zodat we de woningen daar in de winter mee kunnen verwarmen', verduidelijkt hij. 'De grootste uitdaging is dan het vinden van een geschikte plek waar je die warmte dan weer opslaat, een warmtebuffer.'

Voorlopig wordt er in de wijken vooral heel veel gepraat, onderzocht, gerekend en gedacht. Zeker voor grote wijken als Bottendaal en Hengstdal is het een uitdaging om iedereen mee te krijgen. 'Een derde van de woningen is huur, een derde is van woningeigenaren en een derde van woningen is ook van particulieren maar is verkamerd. Vooral bij die laatste categorie is het heel ingewikkeld om in het proces te betrekken, dat wordt nog een grote uitdaging', concludeert Pennings over zijn wijk.

Nijmegen vraagt extra randvoorwaarden

Voor 2035 van het gas af, lijkt misschien wel een utopie. Toch weigert Nijmegen de doelstelling aan te passen. 'Dat is een stevige opgave, maar we willen en moeten ambitieus zijn. Er zijn wel nog juridische en financiële randvoorwaarden vanuit het Rijk nodig om echt slagen te kunnen maken', laat een woordvoerder weten.

De gemeente reserveert nu jaarlijks tot anderhalf miljoen euro voor de transitie, maar daar redt Nijmegen het in de toekomst niet mee. 'Nee, maar we boren steeds meer financiële bronnen aan en proberen ook te zoeken naar slimme financiële oplossingen die onder andere huiseigenaren en woningcorporaties helpen om woningen te verduurzamen. Ook hier geldt dat er extra randvoorwaarden vanuit het Rijk nodig zijn.'