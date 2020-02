Joans vader vocht mee tijdens operatie Veritable: 'Hij sprak nooit over de oorlog'

Op 8 februari 1945 begonnen de geallieerden vanuit Groesbeek met wat wel het grootste artilleriebombardement ooit vanaf Nederland grondgebied wordt genoemd. Bij de operatie zijn bijna een half miljoen geallieerde militairen ingezet, van wie er zo'n 23.000 sneuvelden.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Medailles als eerbetoon

De Brits-Nederlandse Joan Cartledge was zondag een van de aanwezigen. Haar vader was een Britse militair, die meevocht tijdens de grootschalige operatie. Als eerbetoon droeg ze tijdens de herdenking de medailles van haar vader.

Tekst gaat verder onder de foto.

De vader van Joan Cartledge

Veel weet Joan niet over zijn tijd in de oorlog. 'Mijn vader heeft nooit over de oorlog gesproken. We weten dat hij een granaatscherf in zijn been heeft gekregen, want hij had een litteken. En een broer van hem, die ook in het leger zat, is in Frankrijk gewond geraakt. Daar is hij met de motor heengereden. Dat zijn de enige twee dingen die wij van hem gehoord hebben.'

'Herdenken nog steeds belangrijk'

De herdenking is nog steeds heel belangrijk voor haar. 'Vooral nu je ziet wat er allemaal gebeurt in de wereld. Sommige mensen gunnen elkaar het licht in de ogen niet meer. Vooral voor de jeugd vind ik het heel belangrijk.'

De jaarlijkse kranslegging op de Canadese begraafplaats in Groesbeek ter ere van operatie Veritable, kon dit jaar niet doorgaan. De ceremonie werd in verband met de storm verplaatst naar de Nederlands hervormde kerk in Groesbeek. De herdenking wordt georganiseerd door de Stichting Airborne Vrienden Groesbeek.

Zie ook: Operatie Veritable: het begin van het einde in 1945