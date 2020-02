'Arrestatieteam' grijpt carnavalsdief in Wijchen

'Mooi hè?', lacht Jurgen van de Groes. 'Soms moet je iets doen met een stalen gezicht.' De carnavalsvereniging in Wijchen wilde aandacht voor het feest rond de naamsverandering van Wijchen naar Urnerijk.

Hele dorp heeft er een maand over gesproken

Dat is gelukt, constateert de carnavalsprins hoorbaar content. 'Het hele dorp heeft er een maand over gesproken. Dan denk ik dat je hebt bereikt wat je wilt bereiken.'

De carnavalisten brachten naar buiten dat een bord waarop de naam Urnerijk prijkt, dat ze alvast enthousiast opgehangen hadden, was gestolen door een onbekende.

Daar dook al snel videomateriaal van op. De dief en de filmer die de dader probeerde te pakken, blonken niet uit in acteertalent. Geconfronteerd met gerede twijfel bleven de prins en de zijnen volhouden dat ze van niets wisten.

'Arrestatieteam'

Een naburige carnavalsgroep uit Niftrik ging nog mee in de grap door een filmpje in omloop te brengen waarop het leek alsof onverlaten het bord moedwillig in brand hadden gestoken. Ongeveer op datzelfde moment brachten prins Jurgen en zijn carnavalskornuiten 'nieuws' dat de dader in het vizier was van de politie.

Zaterdagavond werd met gepaste trots een gelikte video getoond waarop een 'arrestatieteam van de politie' de dief na een klopjacht in zijn kraag vat. Het doel is bereikt in ieder geval. 'De feestzaal was zaterdag bomvol', lacht de Wijchense prins.

Bekijk de video die de carnavalisten maakten van de 'arrestatie':