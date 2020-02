Weer sluit een uniek winkeltje bij gebrek aan een opvolger

Het is druk bij de winkel in de Weerstraat. Omdat eigenaresse Aly Schouten eind maart met pensioen gaat, gaat alles voor een zacht prijsje de deur uit. 'We zijn begonnen met de outlet. Alles voor de helft van de helft', vertelt ze. 'We hebben het op Facebook gezet en dat trekt gigantisch veel mensen. Dus daar zijn we heel blij mee.'

Op 1 januari vorig jaar kondigde Schouten aan dat ze met pensioen gaat. Het afgelopen jaar meldden zich tien overnamekandidaten, maar die haakten uiteindelijk allemaal af. 'De redenen zijn heel variërend', vertelt Schouten. 'Kleinen kinderen, financieel, te veel werken. De omzet is waarschijnlijk toch lager dan ze verwacht hadden. Ik heb leuke omzet, maar ik kan er niet vier weken van op vakantie per jaar. En dat is toch wat iedereen graag wil.'

Het geval staat niet op zich, weet stadsmakelaar van Tiel Jorine de Soet. 'Ik vind het persoonlijk een ontzettend leuk winkeltje, het is ook echt een onderscheidend winkeltje voor Tiel', zegt zij. 'In het verleden gingen winkels vaak van ouder op kind. Maar op dit moment staat de retail toch behoorlijk onder druk. Dat maakt kinderen minder bereid om een winkel over te nemen. Je kunt ze vaak ook niet meer verkopen. De omzet is tanende en dat beperkt de kansen voor dit soort winkels.'

Vaste klant Anne slaat nog even flink in, voor het te laat is. 'Ik kom hier iets te vaak', zegt ze lachend. 'Dit is eigenlijk de enige winkel hier in Tiel die leuke kinderkleding verkoopt. Ik heb twee mooie dochters, die moet ik natuurlijk wel leuk kleden.'

Hoewel ze Tiel als winkelstad een warm hart toedraagt, denkt ze dat ze met het sluiten van Zonnekind toch vaker uit zal wijken naar Culemborg of Veenendaal. 'Dan moeten we daar maar gaan shoppen voor de kindjes', zegt ze. 'Ik vind Tiel als winkelstad leuk, maar je merkt dat je steeds meer kleine winkeltjes zoals dit gaat missen. Ik vind dit echt een aanwinst voor Tiel en het is jammer dat het weggaat, echt jammer.'

Ook de eigenaresse had liever gezien dat iemand de winkel had overgenomen, maar ze heeft er vrede mee. Schouten: 'Tuurlijk vind ik het jammer. Ik had het leuk gevonden. Maar het is Zonnekind, het is Aly Schouten en mijn collega's. Als er een ander in komt kan ik ook de garantie niet geven dat Zonnekind blijft.'

Daarbij kijkt ze er persoonlijk wel naar uit om met pensioen te gaan. 'Ik heb ook zin om thuis mijn dingen te gaan doen en een keer langer dan een week op vakantie te gaan', zegt ze. 'En in de tuin zitten in plaats van werken. Dat lijkt me ook erg leuk.'