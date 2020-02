Organisatie geeft Marktvereniging de schuld: bevrijdingsfeest Winterswijk 'onmogelijk gemaakt'

De organiserende Vereeniging Volksfeest en Muziekvereniging Excelsior zien af van een verhuizing van het bevrijdingsfeest naar de parkeerplaats bij Theater De Storm of het park in de Bontebrug. Ook een verhuizing van het feest naar 5 mei is geen optie.

Vijf marktkramen

De oorspronkelijk geplande tent van 50 bij 30 meter was al verruild voor een podium van 20 bij 10 meter om de marktkooplui tegemoet te komen. 'In het laatste voorstel zouden nog slechts vijf marktkramen verplaatst moeten worden naar een wellicht minder gunstige plek. Helaas was het antwoord van de Marktvereniging op ieder voorstel nee', zegt de organisatie van het Bevrijdingsfeest.

De organisatie wijst naar de Markvereniging: 'Ondanks bemiddeling van wethouder Aalderink en burgemeester Bengevoord was iedere vorm van medewerking voor de Marktvereniging onbespreekbaar.'

Schandalig

Koos Prins, voorzitter van de Marktvereniging, is ziedend. 'Het is schandalig wat er gebeurd is. Ik ga de onderste steen boven halen.' Er zou een tent komen van 50 bij 30 meter op vier palen, zo kreeg Prins te horen. 'Zonder zekering in de grond. Dat kan niet, dat is niet veilig.'

De oorsprong van het conflict dateert van oktober vorig jaar, toen de eerste gesprekken over de organisatie van het bevrijdingsfeest begonnen. Zonder medeweten van de Marktvereniging en dat steekt de marktkooplui, erkent Prins. 'Er is veel te laconiek met ons omgegaan.'