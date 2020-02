Studenten geschokt door 'Chinezen sterf' in Wageningse lift

'Chinezen sterf’, luidt de vertaling van de Engelse tekst die in de lift van het complex is gekalkt. Ook zit de lift onder de ontlasting. 'Er zit poep en urine in meerdere liften', schrijft een in Wageningen studerende student op Facebook. Een Chinese vlag op en deur is gescheurd en ook zou er op deuren van appartementen zijn gebonkt. Wie daarachter zit, is onduidelijk.

De teksten in de lift. Het artikel gaat verder onder de foto

Foto: Facebook

'Verschrikkelijke dingen'

'Dit is meer dan discriminatie en vreemdelingenhaat. Degene die dit soort verschrikkelijke dingen doet, leeft samen met ons maar probeert het leven van alle huurders in de Bornsesteeg 1 kapot te maken.'

Melding bij universiteit

Studenten hebben de incidenten naar eigen zeggen gemeld bij de Wageningen Universiteit en verhuurder Idealis. 'Ik hoop dat ze snel actie ondernemen', valt te lezen op Facebook.

De teksten en besmeuringen in Wageningen staan niet op zichzelf. Sinds het uitbreken van het dodelijke Coronavirus in Wageningen is in meerdere landen sprake van haat tegen Chinezen. In Frankrijk stak het verschijnsel een week geleden ook flink de kop op.