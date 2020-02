Victor van den Bogert: 'De Graafschap is een kans die ik moet pakken'

Omdat Ted van de Pavert een schorsing uitzit, maakt Van den Bogert sneller dan verwacht zijn opwachting in het elftal van De Graafschap. De geboren Utrechter, die opvalt vanwege zijn sterke fysiek en opvallende krullen, vormt in Eindhoven een centrum met Jasper van Heertum.

Beste optie

Op 30 januari kreeg Van den Bogert plotseling het bericht dat hij van Willem II naar De Graafschap kon. De centrumverdediger hoefde niet lang te twijfelen over een huurperiode. 'Voor mij was dat de beste optie, want veel speeltijd dit seizoen bij het eerste is er niet voor mij. Iedereen bij Willem II is in goede vorm en centraal achterin staat het als een blok. Daar kom je heel lastig langs.'

'Een Go'

De 20-jarige Van den Bogert weet dat minuten maken op een lager niveau nu goed voor zijn ontwikkeling is. 'Moet ik dan doorgaan bij de beloften, vraag je jezelf af. Het gaat namelijk zo goed met Willem II. Je weet, de trainingen zijn van een hoog niveau en daar word je zeker ook snel beter door. Maar wat je ook wil is spelen. Ik hoorde op 30 januari dat De Graafschap mij wilde huren en dat was voor mij direct een go. Deze kans moet ik pakken wist ik.'

Het is even wennen voor de verdediger met de rastakrullen. Van het veilige Tilburg waar hij opgroeide naar de onbekende Achterhoek. 'Ik sta er nu alleen voor en die stap is ook goed voor mij. Ik sta ineens op eigen benen. Mijn vrienden, familie, vriendin. Ze wonen allemaal in Tilburg, maar ik denk dat een tijdje op mezelf zijn mij ook weer volwassener maakt.'

Zelfde gedachte

'De Vijverberg ken ik natuurlijk van TV', vervolgt Van den Bogert. 'Een stadion met goede supporters, wat dat betreft was De Graafschap een makkelijke keuze. Ik zie hier een hecht team. Iedereen heeft dezelfde gedachte en dat is promoveren. Een ieder gaat daar in mee. Ik voel me echt al goed thuis en ben dankbaar dat ik hier mag spelen.'

Ruil

De centrumverdediger werd betrokken in de omgekeerde overgang van Leeroy Owusu naar Willem II. Behalve een bescheiden transfersom, werd als een soort wisselgeld Van den Bogert aangeboden door de Brabanders. De Graafschap hapte, nu Toine van Huizen langdurig geblesseerd is, gretig toe. 'Het is niet aan mij en ik weet dat ook niet precies. Voor mij is dit in elk geval een juist moment om deze stap te maken.'

Eigen draai

Maandag staat hij dus direct in de basis op De Herdgang in Eindhoven. 'Als ik goed genoeg ben volgens de trainer, start ik waarschijnlijk. Maar ik loop nooit op situaties vooruit. Ik ben hier natuurlijk niet gekomen om op de bank te zitten. Wat ik doe is kijken hoe ik mezelf kan verbeteren. Door bijvoorbeeld naar mijn concurrenten te kijken. Wat kan ik beter doen? Hoe vullen zij dingen in? Maar uiteindelijk geef je overal je eigen draai aan.'