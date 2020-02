Vitesse in moeizame periode: 'Als je zo weinig scoort, dan haal je niet veel punten'

Trainer Edward Sturing baalde na afloop zichtbaar. Net als vorige week, toen Vitesse ook al een moeizame wedstrijd speelde bij ADO Den Haag. 'Het was nu weer niet echt goed. We spelen weer een matige wedstrijd. Ik vond het vandaag wel minder slecht, maar we creëren helemaal niks. We geven ook niks weg, maar als je zo weinig scoort als wij, dan haal je echt niet veel punten.'

Vitesse-aanvaller Oussama Tannane zag dat net even wat anders dan zijn trainer. 'Ik vind dat we slordig aan de wedstrijd begonnen, maar we creëren echt wel kansen. In de tweede helft hadden we toch twee honderd procent kansen, dus ik denk dat wij wel aardig wat kansen hebben gehad. We vochten er wel voor, maar jammer genoeg ging er niks in.'

Frustratie

Hoe dan ook. Er is een beetje frustratie bij de Arnhemse equipe. 'Ik zie ook dingen gebeuren die ik liever niet zie', vertelt Sturing. 'Dicko vraagt een keer om de bal en die krijgt hij niet. Dan zegt hij er wat van en wordt er een wegwerpgebaar gemaakt. Ik vind dat je kritiek gewoon moet accepteren, dat hoort erbij.'

'Het gaat moeizamer'

Logisch is het ook wel dat er frustratie komt. Vitesse begon goed onder Edward Sturing, maar lijkt het nu toch echt veel moeilijker te hebben. 'Het gaat ook moeizamer', stelt de trainer. 'Op het middenveld loopt het ook moeizamer, we komen er minder door. We moeten zorgen dat we daar mee aan de slag gaan. Of ik de oplossing al zie? Nog niet, maar die komt wel.'

Tannane is het in dit geval wel met zijn trainer eens. 'Het moet 100 procent beter. Misschien heeft het nu ook wel met vermoeidheid te maken, we spelen veel wedstrijden achter elkaar.'