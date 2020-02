Arnhemmers zijn ratten en schimmel zat: 'Die huizen zijn niet om in te wonen'

'Die huizen moeten gewoon vernietigd worden', roept Ali Chilah tegen de mensen van Vivare. Hij en de andere bewoners zijn het helemaal zat, omdat de verhuurder eerder aangaf de problemen serieus te nemen. 'Wij hebben Vivare al tien keer gebeld. Ze komen binnen, maar doen niks. Alleen maar kijken.'

'Ik vecht voor mijn kinderen'

Sommige bewoners hebben last van muizen en maden in huis, maar de meest voorkomende klacht is schimmel. Ali Chilah: 'Ik vecht voor mijn kinderen. Ik heb er vier en de vijfde is op komst, terwijl het huis vol met schimmel zit. Verven of niet verven; de schimmel komt gewoon terug.'

Schimmel op de muur. Foto: Omroep Gelderland

Met het zwartboek willen de bewoners Vivare nu eindelijk eens in actie brengen. Maar de verhuurder weet nog steeds de oorzaak van de schimmel niet. 'Het zou bouwkundig kunnen zijn, maar het zou ook het bewonersgedrag kunnen zijn. Ventileren is namelijk heel belangrijk', zegt Jorrit Talsma van Vivare.

'Een verhuurder is verplicht om gezonde huizen te verhuren'

'Als tachtig procent van de woningen last heeft van schimmel, dan betekent dat niet dat tachtig procent van de mensen hun raampje nooit openzet', reageert SP-gemeenteraadslid Sarah Dobbe.

Vivare gaat de klachten in het zwartboek analyseren. Wanneer de verhuurder met een oplossing komt, is nog onduidelijk. 'Dat is afhankelijk van de analyse', zegt Talsma.

Dobbe hoopt dat er snel actie wordt ondernomen: 'Als je schimmelwoningen niet opknapt, dan krijg je gezondheidsproblemen. Een verhuurder is verplicht om gezonde huizen te verhuren. Dus het moet wel aangepakt worden. Vivare moet het nu opknappen', benadrukt ze. 'Die huizen zijn niet om in te wonen. Klaar. Punt', voegt Ali Chilah daaraan toe.