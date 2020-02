Wees blij met een mol in je tuin

Dit weekend is de Nationale Mollentelling. Veel mensen zien de mol als een plaaggeest die in één klap je gazon kan vernielen. Maar eigenlijk is het beestje vooral heel nuttig.

Je kan ze eigenlijk overal tegenkomen. Molshopen en mollentellers, zoals Joris Verhees. Op een grasveld in de buurt van het Geert Grooteplein in Nijmegen is hij in z'n element. Molshopen genoeg. Elk is al snel een centimeter of 8 hoog. En daar zou je als tuinliefhebber blij mee moeten zijn.

Blij zijn met de mol

'Mollen eten schadelijke insecten en zorgen dat je tuin goed doorluchtbaar is en dat komt de plantengroei weer ten goede. Dus in feite kan je daar heel blij mee zijn', legt de mollenteller uit.

Joris heeft het maar druk qua tellen. Op het veldje in Nijmegen ziet hij zo'n 40 molshopen. Maar dat wil niet zeggen dat er ook 40 mollen actief zijn. 'Want elke mol heeft zijn eigen territorium en zo'n mol kan wel 10 molshopen maken.'

Verliefde mol is druk baasje

Wat opvalt, is ook dat er hele kaarsrechte rijen zijn van molshopen. En dat heeft volgens Joris met pure liefde te maken. 'Dat is omdat mannetjes dan op zoek gaan naar een territorium waar een vrouwtje is om te paren. Het zijn nu hele drukke baasjes.'

Alle gesignaleerde molshopen worden gemeld via een website. Maar, zo zegt Joris, eigenlijk is de hele telling bedoeld om aandacht te vragen voor een nuttig beestje dat in onze tuinen leeft.