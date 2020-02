Reddingsbrigades gebruiken hoog water van de Waal voor oefening

Het hoge water in de Waal biedt dit weekend een unieke mogelijkheid aan reddingsbrigades. Vijf teams grepen de mogelijkheid aan om in de ondergelopen uiterwaarden reddingswerk te oefenen voor noodsituaties bij hoog water.

De oefenlocatie is in Gelderland, maar waar precies wil de Reddingsbrigade Nederland niet kwijt. Wellicht volgen er nog meer oefeningen en ze willen niet gestoord worden, maar vooral ook niet het idee wekken dat er iets aan de hand is.

Schade aan bootjes

'Ik denk dat onze bootjes wel eens schade kunnen gaan oplopen', zegt Esmeralda Korver van de Reddingsbrigade Nederland. 'We kunnen nu goed ervaren hoe het is om in ondergelopen gebieden te moeten werken. Maar je ziet dus niet waar een hek, boomstronk of een ander obstakel zit. Dat is heel lastig en voor je het weet vaar je ergens op. Daarom maken we gebruik van een soort pikhaken. Daarmee proberen we af te tasten of we veilig kunnen varen.'

Onder meer de Reddingsbrigade van Gelderland Zuid was van de partij. De andere brigades kwamen vanuit heel Nederland naar de Waal.