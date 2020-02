Adnane Tighadouini: 'Ik loop gewoon achter de feiten aan'

door Richard van der Made

Het rijtje met clubs waar hij vaak maar kort zat is lang en bewijst dat de carriere van de 27-jarige Tighadouini al jaren een allesbehalve rustig verloop kent. Zijn beste voetbaljaren zijn in principe aanstaande, maar de rappe aanvaller moet geduldig wachten op een nieuwe kans. Het leek allemaal zo mooi toen hij in 2015 voor vijf jaar tekende bij FC Malaga. Een prachtige toekomst in Spanje lonkte.

'Ik wil voetballen'

'Mijn eerste jaar was goed, maar daarna ging het mis', vertelt Tighadouini na de training op zaterdag bij De Graafschap. 'Veranderingen in de directie zorgden voor chaos en die bleef. Ik heb nooit meer een normale voorbereiding gehad. Dan loop je gewoon steeds achter de feiten aan. In die periode leg je altijd de basis. Ik wil voetballen. Mijn doel is hier veel met de groep te trainen, waardoor ik de kans krijg mijn conditie weer op te bouwen. Die is op dit moment niet top', beaamt de voormalig Marokkaans international.

Mo Allach

Bij Vitesse trainde de multifunctionele spits dit seizoen al regelmatig mee, vooral bij de beloften. Tot een overeenkomst bij zijn oude werkgever kwam het echter niet. 'Toen Mo Allach daar als technisch directeur vertrok, was het ook voor Adnane voorbij', weet trainer Mike Snoei.

Snoei heeft als voormalig (jeugd)trainer van Vitesse een verleden met de grillige aanvaller en heeft ongetwijfeld in zijn hoofd dat Tighadouini De Graafschap dit seizoen nog kan helpen in de spannende strijd om promotie.

Fit krijgen

'De insteek is heel duidelijk. We laten hem meetrainen en proberen hem snel fit te krijgen. Zijn vader sprak ik een aantal weken geleden inderdaad tijdens een oefenwedstrijd van Vitesse. Die wilde hem graag bij De Graafschap hebben. Onder Slutskiy kon hij misschien een contract krijgen. Daar ging hij natuurlijk ook voor, maar het is niet gelukt', vertelt Snoei.

Veel aanvallers

Wellicht krijgt de 27-jarige Tighadouini dat nu wel voor elkaar bij De Graafschap, al zal dat zeker nog weken duren. Fit is hij namelijk niet. Tighadouini versleet de afgelopen jaren clubs als FC Twente, Kayserispor, SC Cambuur, Volendam en Esbjerg. Met de komst van Mystakidis, Blummel en Callum Slattery zit Snoei voorlopig weer goed in de de aanvallers, maar een topfitte Tighadouini zou de trainer waarschijnlijk nog graag aan zijn groep toevoegen.

Achterstand

De Rotterdammer antwoordt voorlopig echter diplomatiek. 'Soms moet je ook eens helpen en maak je een uitzondering. Ik heb een goede relatie met hem uit het verleden. Een jongen met een goed karakter die hier niemand in de weg loopt. Zijn conditie moet weer op peil, want er is een behoorlijke achterstand. Helaas hebben we hem niet in een eerder stadium kunnen optrainen.'