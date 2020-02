'Windstoten tot 110 km/uur', zondagavond code oranje vanwege storm Ciara

In Gelderland is zondagavond code oranje van kracht vanwege de verwachte storm Ciara. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt tussen 20.00 en 23.00 uur.

Code oranje betekent dat er sprake is van extreem weer, in dit geval door zware windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur. Bomen kunnen omvallen en losse takken kunnen afbreken, aldus het KNMI.

Het weerinstituut raadt mensen aan maatregelen te nemen om schade of letsel te voorkomen. Op de weg en op het water kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Het is slim weerberichten in de gaten te houden.

Storm komt in recordtempo onze kant op

De waarschuwing komt bovenop de eerder aangekondigde code geel. Die is zondag en maandag de hele dag kracht. Code geel waarschuwt voor gevaarlijk weer. De harde wind van storm Ciara is de oorzaak. De storm ligt nu nog boven de Atlantische Oceaan en komt in recordtempo onze kant op.

Vanwege de storm zijn zondag alle wedstrijden in de eredivisie en het amateurvoetbal afgelast. Het noodweer dreigde ook roet in het eten te gaan gooien voor de carnavalsoptocht in Braamt, maar zaterdag maakte de organisatie bekend dat het feest waarschijnlijk toch doorgaat.

