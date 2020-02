Van den Bogert en Blummel debuteren bij De Graafschap

Vorige week verzuimde de ploeg van trainer Snoei FC Eindhoven op de pijnbank te leggen. De Graafschap verprutste zoals zo vaak dit seizoen opgelegde kansen en nam slechts een punt mee terug naar Doetinchem. Gevolg is dat SC Cambuur, dat gisteravond won, nu zeven punten voorsprong heeft. Ook Volendam is De Graafschap voorbij. Beide ploegen komen maandagavond in actie.

Druk

De Graafschap voelt de druk dus weer toenemen, want de clubleiding, staf en ook selectie verwachten niets anders dan rechtstreekse promotie naar de eredivisie. Op de Herdgang in Eindhoven stuiten de Superboeren op Jong PSV dat zestiende staat. Eerder dit seizoen werd het op De Vijverberg 4-1.

Debuut

Snoei heeft genoeg te kiezen, hoewel Ted van de Pavert geschorst is en Toine van Huizen voorlopig is uitgeschakeld met een schouderblessure. Daarom staat er tegen de talenten van PSV een nieuw centrum. Victor van den Bogert maakt zijn debuut. De 20-jarige centrumverdediger wordt gehuurd van Willem II en traint pas een week mee in de Achterhoek. Jasper van Heertum staat naast hem.

Op het middenveld lijkt Snoei nog te twijfelen. Op de training zaterdag in het stadion stonden Van den Boomen, Breinburg, Vet en Hamdaoui bij de groep waar het basisteam uit wordt gekozen. Stef Nijland trainde in de andere groep. 'Ik ga geen politiek bedrijven. Er is duidelijk meer concurrentie, maar die doet de groep enorm goed. Ik zie Stef ook weer heel goed trainen vandaag', hield Snoei alles nog in het midden.

Tutuarima

Voorin maakt Sven Blummel zijn opwachting. De multifunctionele aanvaller start als linksbuiten. Het wordt zijn eerste basisplaats. Hamdaoui lijkt opnieuw op de bank te moeten beginnen bij De Graafschap. Jordy Tutuarima zit net als vorige week bij de reserves.

Vermoedelijke opstelling: Jurjus, Owusu, Van Heertum, Van den Bogert, Baas; Vet, Van de Boomen, Breinburg; Van Mieghem, Seuntjens, Blummel