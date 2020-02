Carnavalsoptocht Braamt gaat waarschijnlijk toch door

De carnavalsoptocht in Braamt gaat zondag waarschijnlijk toch gewoon door. De storm Ciara dreigde roet in het eten te gaan gooien, maar met enkele aanpassingen in het programma lijkt het nu toch goed te komen.

'We beginnen een uur eerder, om 11 over 12', legt de president Christian Goris van carnavalsvereniging De Nöttekrakers uit. 'Verder hebben we de route iets ingekort. Deze twee maatregelen samen moeten er voor zorgen dat alles rond half drie al binnen is en daarmee denken we het hoogtepunt van de storm voor te zijn.'

Overleg met politie en gemeente

Het risico zou te groot zijn om met de metershoge praalwagens die veel wind vangen, in een volle storm te gaan rond rijden. Daarom dreigde het feest voor de bouwers van de 28 wagens en voor het publiek in het water te vallen. Na overleg met de gemeente Montferland en de politie is voor deze oplossing gekozen.

'Zoals het er nu naar uitziet, gaat het dit worden', zegt Goris. 'Wel is het zo dat we er zondagochtend nog een keer opnieuw naar kijken omdat je korter van tevoren natuurlijk nog beter weet hoe het met het weer gaat verlopen. Als het blijft zoals we nu denken, dan geeft de burgemeester er een definitieve klap op.'

