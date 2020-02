Winterganzen laten Gelderland steeds vaker links liggen

Het aantal ganzen dat in Gelderland overwintert neemt af. Dat meldt Sovon Vogelonderzoek Nederland in Nijmegen na tellingen. De afgelopen decennia groeiden de winterpopulaties nog naar een piek van 2,3 miljoen ganzen. Maar de afgelopen drie winters laten juist steeds meer ganzen Gelderland links liggen. Di trend tekent zich ook af in de rest van Nederland.

Ons land wordt niet alleen bezocht door zo'n 10 procent minder ganzen. Uit onderzoek van Sovon blijkt ook dat arctische ganzensoorten, zoals de kolgans en de toendrarietgans veel later dan voorheen in ons land arriveren. De grote groepen kolganzen komen sinds 2017 pas ver na oktober aan, zegt Menno Hornman van Sovon. Onderzoekers denken dat de dieren een langere tussenstop maken in het Oostzeegebied.

Podcast

Menno Hornman neemt BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink mee naar de Ooijpolder om op zoek te gaan naar de gakkende wintergasten. De dieren zijn snel gevonden. Een grote groep van zo'n 1.500 grazende ganzen doet zich te goed aan al het lekkers in een groen weiland.

Waar ons land steeds minder in trek is bij overwinterende ganzen, nemen de aantallen in landen als Zweden en Denemarken juist toe. Dit is volgens Sovon toe te schrijven aan de zachtere winters. Hierdoor treedt een noord-oostwaartse verschuiving op. Maar er worden ook minder jonge ganzen geboren in de broedgebieden...

Van de aanwezigheid van Menno en Laurens trekken de ganzen zich niets aan. Een paar dieren houden een oogje in het zeil, alle anderen grazen onverstoorbaar door. Totdat de dieren worden opgeschrikt door een enorme 'vogel'.

Tekst gaat verder onder de foto

Kolganzen in de lucht (Foto: Harvey van Diek)

Niet populair

Lang niet iedereen is blij met de aanwezigheid van grote aantallen ganzen in ons land. De dieren vreten van de gewassen waardoor de Gelderse boeren gezamenlijk ieder jaar voor miljoenen euro's aan schade lijden. Boeren worden hiervoor gecompenseerd door de provincie.

Terwijl het aantal wintergasten in Gelderland afneemt, gaat het de ganzen die het gehele jaar in ons land blijven voor de wind. 'De winteraantallen van de nijlgans en de grote Canadese gans zitten nog steeds in de lift. De broedvogels profiteren van de grote hoeveelheid waterrijke gebieden waar ze kunnen nestelen en het jaarrond aanbod van eiwitrijk gras als voedselbron', aldus Sovon Vogelonderzoek Nederland.

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend te beluisteren tussen 7.00 en 10.00 uur in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland