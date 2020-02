Meerkampster Marijke Esselink wil via omweg alsnog naar Tokio

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De 20-jarige atlete uit Meddo traint meerdere keren per week in het Duitse Rhede, net over de grens. 'In de Achterhoek heb je nergens in de buurt een indoorhal. Ik ben hier altijd welkom, mag trainen wanneer ik wil. Het gaat lekker, ik heb al een paar goede wedstrijden heb laten zien. Hordelopen is mijn favoriete onderdeel. Bij het verspringen maak ik hele verre sprongen, maar die zijn vaak ongeldig. Dus daar kan ik nog wel vorderingen in maken.'

Het grote doel zijn de Spelen in Tokio. 'Dat is een hele grote droom, die ik al vijf jaar geleden in mijn hoofd had. De limiet staat heel hoog en je kunt je ook nog plaatsen via een ranking-systeem. Je kunt niet teveel meerkampen doen. Ik doe er nu meer dan in een normaal jaar vanwege dat rankig-systeem, maar outdoor niet meer dan vier per jaar. Anders is het lichamelijk echt niet vol te houden.'

Geen Papendal meer

Esselink trainde voorheen op Papendal, met onder meer wereldtopper Anouk Vetter. Maar dat is verleden tijd. 'Papendal heeft een bepaald aantal plekken die ze kunnen vullen. Dat wisselt om de twee jaar.'

De bondscoach bij wie je traint, moet beslissen of jij dan genoeg potentie hebt om te mogen blijven. Hij moet genoeg geloof in je hebben. En als dat niet het geval is, dan lig je heel snel uit de groep en komen er weer nieuwe atleten in. Helaas viel ik bij die groep die volgens hen niet genoeg potentie had. Maar het motiveert ook wel, want ik wil nu laten zien dat ik het wel kan. Ik geloof er zelf wel in. Als je dat zelf niet doet, gaat het ook niet lukken. Ik heb nu een hele goeie coach en een trainingsmaatje om me heen, dus het moet wel goed komen.'