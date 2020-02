Proper en Romeny genieten van voetbalshow NEC

Dirk Proper en Ole Romeny keerden terug in de basis bij NEC en genoten mee van de voetbalshow tegen Telstar die eindigde in 1-7.

'Jazeker, een uitwedstrijd tegen een directe concurrent met 7-1 winnen, dan mag je zeker niet klagen', zegt Proper, één van de uitblinkers. 'We hadden afgelopen periode wat minder punten gehaald dan we eigenlijk zouden willen. Dit is een mooie stap omhoog en dit smaakt naar meer. We hebben het goed gedaan, we hadden bij momenten goed positiespel en scoren daar ook goeie goals uit.'

Ook Ole Romeny speelde een lekkere wedstrijd. De aanvaller opende de score. 'Ja, ik kom bij de eerste paal voor en kon op goal koppen. Lekker om de vroege 0-1 te maken. Ik had drie wedstrijden niet gescoord. Dat knaagt als aanvaller aan je. Deze wedstrijd komt echt als geroepen. Als we niet hadden gewonnen, hadden we geen goede zaken gedaan. We willen elke wedstrijd zo winnen, maar we hebben een jonge ploeg en het is niet altijd constant.'

'Ik denk dat we er nog meer uit hadden kunnen halen. We waren soms slordig, maar 1-7 is een mooie uitslag. We deden het wel goed in het voetballende gedeelte. We hebben jongens die daar de kwaliteiten voor hebben. Als we daar vertrouwen bij houden, dan kunnen we dit soort dingen wel doen.'

Studeren

Proper stond voor de tweede keer dit seizoen in de basis en maakte dat vertrouwen meer dan waar. 'Als de trainer aangeven dat je in de basis mag staan, is dat natuurlijk mooi. De tentamens zijn afgelopen bij mijn studie, het is iets rustiger. Maar het volgende blok is wel weer begonnen met hoorcolleges. Ik kan het goed combineren met voetballen, ik heb er hartstikke veel plezier in.'