Monsterzege NEC is evenaring van grootste uitoverwinning aller tijden

NEC rekende vrijdagavond met indrukwekkende cijfers af met Telstar: de Nijmegenaren boekten een 1-7 zege in Velsen. De riante overwinning gaat de geschiedenisboeken in, want slechts één keer eerder won NEC een uitwedstrijd in de competitie met liefst zes doelpunten verschil.

In het seizoen 1963/64 slaagde NEC er in de toenmalige Tweede Divisie in om met 0-6 te winnen op visite bij Limburgia. In de decennia die volgden lukte het NEC nog enkele keren om in één wedstrijd zes keer of vaker te scoren, maar dat gebeurde altijd in de eigen Goffert. In de 21ste eeuw slaagde de club er in totaal vijf keer in.

De grootste competitiezeges van NEC in de 21ste eeuw:

16 maart 2015 NEC - FC Volenam 7-0 7 februari 2020 Telstar - NEC 1-7 15 mei 2008 NEC - NAC Breda 6-0 1 december 2017 NEC - FC Dordrecht 6-0 30 november 2008 NEC - FC Volendam 6-1 22 januari 2006 NEC - ADO Den Haag 5-0 1 mei 2011 NEC - Roda JC 5-0 22 februari 2019 NEC - Almere City FC 5-0 15 maart 2019 NEC - FC Den Bosch 5-0



Ondanks de grote zege bij Telstar staat NEC nog op een teleurstellende negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Volgende week krijgt de club bezoek van Helmond Sport.

