Deze dj uit Arnhem verovert de wereld, zaterdag staat hij in GelreDome

Voor de 21-jarige Dion Mons, zoals de dj echt heet, komt daarmee een jongensdroom uit. 'Ik denk dat ik met natte oksels opkom', grapt hij tijdens de uitzending van De Week van Gelderland.

De wereld over

Dion gaat vanuit Arnhem-Zuid de hele wereld over. Zo komt hij vaak in Zuid-Amerika en vorige maand was hij nog in Japan, Israël en Zuid-Korea. 'Daar was het publiek heel tof. Ze gingen volledig uit zijn hun naad, dat had ik niet verwacht. Ze gingen maximaal en zongen alles mee.'

Dion raakte op al op jonge leeftijd geïnspireerd door de muziek van Earth, Wind & Fire. 'Dat vond ik helemaal de bom. Mijn moeder baalt nog steeds dat ze destijds geen camera had. Ik was een one-man-band. Ik had een drumstel, gitaartje en microfoon en rende in m'n eentje door de woonkamer. Daar begon de fascinatie.'

Mixen in de studio

Van die muziek is overigens niet veel meer van terug te horen. De dj haalt nu onder meer zijn inspiratie uit de film Bohemian Rapsody over Queen. 'Ik mix de muziek in de studio, die ik tijdens het optreden draai', legt hij uit.

Als hij op het podium staat, hoeft hij dan ook niet veel te doen. 'Ik zou kunnen weglopen, maar dat maakt het wel minder leuk', lacht hij.