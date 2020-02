Dít is wat Daan (20) uit Nijkerk als ambassadeur van Youth Pride wil veranderen

De 20-jarige Daan Leguijt uit Nijkerk kwam vijf jaar geleden uit de kast. Hij ging op dat moment naar school in Barneveld, een plek waar homoseksuelen niet altijd even makkelijk worden ontvangen. Daan ondervond het aan den lijve. Nu wil hij als genomineerde voor het ambassadeurschap van Youth Pride verandering teweegbrengen.

Toen Daan ervoor uitkwam dat hij op jongens viel, merkte hij dat het lastig was erover te praten in Barneveld. Hij voelde de behoefte daar iets aan te veranderen en kwam via Instagram uit bij een jongen die zich als ambassadeur inzette voor Youth Pride, de jongerenafdeling van de LGBT-beweging. 'Ik zag de dingen die hij deed en dacht: dat is zó gaaf. Hij zet zich in voor die organisatie en ik dacht: dat zou ik ook willen', vertelde Daan vrijdag in De Week van Gelderland.

Mail gestuurd

Daan ontdekte dat het ambassadeurschap van Youth Pride ieder jaar aan iemand anders wordt toebedeeld. Hij trok de stoute schoenen aan en besloot een e-mail te schrijven naar de organisatie. Die pikte hem er als één van de negen genomineerden uit. Inmiddels is de campagnetijd in volle gang en probeert Daan het ambassadeurschap te veroveren.

Terugkijkend op zijn schooljaren zegt Daan dat het niet eenvoudig was om uit te komen voor zijn seksuele geaardheid. Thuis had hij de drempel al genomen om het te vertellen. Dat ging beter dan hij dacht. 'Mijn ouders zijn christelijk, dus ik dacht dat het een probleem zou zijn. Maar toen ik het ze vertelde, waren ze meteen super positief. Ze vonden het allemaal prima en waren heel liefdevol. Dat was voor mij heel fijn. In de kerk was het anders, daar was het moeilijker.'

Weerstand in de kerk

In Barneveld, waar Daan naar school ging, werd wisselend gereageerd. Jongere leerlingen stonden er positief tegenover, maar verschillende leraren hadden het er moeilijker mee. 'We zochten met wat leerlingen en leraren naar meer openheid, maar we ontdekten dat wanneer we dingen wilden veranderen, of wanneer we posters wilden ophangen, het bestuur bang was voor nare reacties.'

Het is nog niet makkelijk om uit de kast te komen op de middelbare school Daan Leguijt, kandidaat-ambassadeur voor Youth Pride 2020

In de kerk waar Daan en zijn ouders bij hoorden, was het als man niet toegestaan een relatie met een andere man te hebben. In het jongerenwerk werd er bovendien vrijwel geen aandacht aan besteed. Een lastige situatie, erkent Daan. 'Met name bij strengere kerken in Barneveld is het een probleem. Dat is jammer om te horen. Tegelijkertijd denk ik: als ze mijn mening willen begrijpen, moet ik hun mening ook respecteren.'

Onduidelijkheid in de Bijbel

In de Bijbel leest Daan niet letterlijk een verbod op een homoseksuele of lesbische relatie. 'Het is de interpretatie, het verschilt per kerk. Er is geen duidelijke middenweg', legt hij uit. Zijn ouders doen hun best verandering teweeg te brengen en er meer over te praten binnen hun kerkelijke gemeenschap.

Op Facebook legt Daan uit waarom hij ambassadeur wil worden van Youth Pride (de tekst gaat verder onder de video):

Zelf richt Daan zich eveneens op verandering. 'Ik merk dat het nog niet makkelijk is om uit de kast te komen op de middelbare school. Je wordt vaak raar aangekeken of zelfs gepest. Ik vind het erg belangrijk dat hier verandering in komt', zegt hij in zijn promo-tekst op de kanalen van Youth Pride.

'Mensen moeten kunnen zijn wie ze willen zijn. Als ambassadeur wil ik me inzetten om mensen te verbinden. Wat belangrijk is, is dat mensen er het gesprek over aangaan. Ik accepteer iedereen zoals hij of zij is. Ik hoop ook dat de rest van de wereld dat zou doen. Daar staat de Pride ook voor. Iedereen kan zichzelf zijn, het wordt gewaardeerd, dat is waar het om gaat. Een feestje. En uiteindelijk waar we naar toe werken, toch?'

De finale van Youth Pride Ambassadeur 2020 is zondag.

Kijk hier de complete uitzending van De Week van Gelderland terug. Daarin vertelt Daan over zijn ervaringen en het ambassadeurschap.