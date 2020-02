Carnaval in Braamt op de tocht door storm

De carnavalsoptocht in Braamt gaat zondag mogelijk niet door. De verwachte storm Ciara die dan over het land raast vormt een risico voor de praalwagens.

President van carnavalsvereniging Nöttekrakers in Braamt Christian Goris laat weten dat de knoop zondagmorgen pas wordt doorgehakt. 'Dat doen we in nauw overleg met de gemeente Montferland. We houden de weersverwachtingen continu in de gaten.'

Aan de optocht doen zondag, inclusief beide prinsenwagens, 28 praalwagens mee. Goris: 'Een mogelijkheid is om een kortere ronde door het dorp te rijden.'

Als de verwachtingen kloppen, is het hoogtepunt van storm Ciara omstreeks 16.00 uur. 'Met een kortere optocht zouden we rond 14.30 uur klaar zijn. Dat is dan te doen', gaat Goris verder.

