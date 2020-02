Alle hens aan dek in de Achterhoek: burgemeesters slaan handen ineen tegen criminelen

Burgemeesters Annette Bronsvoort van Oost Gelre en Joris Bengevoord van Winterswijk lichten de plannen vrijdag toe op Radio Gelderland.

Bronsvoort benadrukt dat het moment nú daar is om actie te ondernemen. 'De criminaliteit gaat niet voorbij aan de Achterhoek. Wij willen alleen dat het bij ons geen voet aan de grond krijgt', aldus de burgemeester. Zij wil het beeld van de Achterhoek zoals dat nu bestaat graag overeind houden en geen ruimte bieden aan kwaadwillenden.

In een boerenschuur in Vragender werd onlangs na een tip een drugslab aangetroffen. Foto: Regio8

'Criminaliteit voorkomen kunnen we niet, maar we kunnen er wel wat aan doen. Zoals inwoners voor te lichten over de gevaren van ondermijning. We krijgen signalen van de politie dat de criminaliteit toeneemt. Het is alle hens aan dek', zegt een bezorgde Bronsvoort.

'Je moet het fenomeen aanpakken'

De burgemeester van Oost Gelre krijgt bijval van haar collega uit Winterswijk. Burgemeester Bengevoord benadrukt dat hij de handen ineen wil slaan met andere burgemeesters, de politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie om de criminaliteit een halt toe te roepen. 'We hebben niet de capaciteit zoals ze die bijvoorbeeld in Brabant hebben. In de Achterhoek staat niet op iedere hoek van de straat een politieagent. Maar je móet het fenomeen aanpakken.'

Wie zijn schuur voor 2.000 euro verhuurt aan criminelen, kan meestal niet meer terug. Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk

Informeren is voor nu het sleutelwoord. 'Het gaat om de inwoners zelf. Ik heb in het verleden meerdere informatieavonden in het buitengebied bijgewoond. Op die avonden wordt uitgelegd dat wanneer je eenmaal steun verleent aan criminelen, om bijvoorbeeld je schuur voor 2.000 euro per maand te verhuren aan criminelen, dan is er geen stoppen meer aan.'

Verdachte handelingen

Zie je dingen die niet in de haak zijn, waarschuw dan de politie, wil Bengevoord benadrukken. 'Laatst hoorde ik nog van een stel dat zo'n avond had bijgewoond, later iets verdachts zag en dat meldde met die informatieavond in het achterhoofd. En inderdaad: er bleek iets niet te kloppen.'

Burgemeester Bronsvoort werkte in het verleden als hoofdofficier van justitie. Met haar jarenlange ervaring in die wereld is ze nu voortrekker van de nieuwe plannen van de Achterhoekse gemeenten om ondermijning tegen te gaan. 'We hebben allemaal zo onze specialismen, we doen waar we goed in zijn', zegt ze daar zelf over.

'Het helpt dat ik die wereld ken en weet hoe lelijk die wereld is. We zien het aantal hennepkwekerijen en drugslabs om ons heen toenemen, maar we weten nog lang niet genoeg. We moeten onze ogen niet sluiten: het gebeurt ook bij ons. Dat moeten we dus goed in de gaten houden.'

Vijf speerpunten

De gezamenlijke aanpak van de acht gemeenten in de Achterhoek wordt opgehangen aan vijf speerpunten. Die werden donderdag gepresenteerd. Uitgebreide en harde cijfers over het aantal opgerolde drugslabs of hennepkwekerijen ontbreken nog: het plan van aanpak moet er een aanzet toe geven. Er moet in eerste instantie vooral een waarschuwende factor van uitgaan.

