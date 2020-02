Marcouch wil verbod voor baasjes van bijthonden

Marcouch reageert op de uitspraak van de rechter dat de hond Tinus niet mag worden afgemaakt. De burgemeester voelt zich door de rechter in elk geval bevestigd in de beslissing om de hond in beslag te nemen. Wel wil hij kijken naar mogelijkheden om de hond alsnog in te laten slapen. Daarvoor is bezwaar aangetekend. 'Deze hond is een recidivist', zegt Marcouch over het dier dat al meermaals bij incidenten betrokken was.

'Wat moet er nog meer gebeuren?'

'Gevaarlijke bijtende honden willen we uit de samenleving halen', zegt de burgemeester. Hij bezocht de vrouw die eind vorig jaar door Tinus werd gebeten. 'Die is behoorlijk toegetakeld, en heeft nog weken met stress gezeten. Dat ontregelt het leven van iemand.' Wat moet er dan nog meer gebeuren, vraagt hij zich af.

Marcouch vindt het jammer dat in die gevallen alleen naar de hond gekeken kan worden. Maar op dit moment ontbreken volgens hem de benodigde juridische mogelijkheden om baasjes aan te pakken.