Volleybalclub weigert leden omdat er geen plek is in de zaal

De Elburger Volleybal Vereniging (EVV) roept de gemeente op om snel een keuze te maken over nieuwe sportaccommodaties in de gemeente. 'De gemeente vindt bewegen zo belangrijk, zorg dan ook dat wij nieuwe leden kunnen aannemen.'

Koos Held van de Elburger Volleybal Vereniging is inmiddels wel klaar met het onderwerp. 'We zijn al ongeveer vijf jaar in gesprek met de gemeente, maar het schiet niet op.'

Zijn club speelt wedstrijden in Multifunctioneel Centrum 't Huiken in Elburg. 'Maar daar maken ook andere verenigingen gebruik van, zoals de korfbalvereniging. We moeten dus goed op elkaar afstemmen wie wanneer in de zaal terecht kan.' En dat lukt niet altijd. 'Wij moeten steeds vaker uitwijken naar scholen, om daar te trainen.'

Groeiende vereniging

Het probleem ontstaat doordat EVV in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid is. 'We hebben inmiddels 260 leden. Vooral bij de jeugd krijgen we steeds meer spelers.'

Volgens Held past dat perfect binnen de visie van de gemeente Elburg. 'De gemeente wil iedereen in beweging krijgen, horen we steeds. Wij doen aan scholenprojecten, om sport op scholen populairder te maken. Daar krijgen wij nieuwe aanmeldingen van binnen.'

En toch heeft Held het gevoel dat het proces stilstaat. 'Twee weken geleden hebben we weer gesproken met de wethouder. Die verwijst alleen maar naar de gemeenteraad: die moet nog het accommodatiebeleid vaststellen. Tot die tijd kan hij niets. Maar de gemeenteraad wijst juist weer naar de wethouder.'

Leden weigeren

Deze zaterdag gaat EVV in gesprek met een deel van de raadsfracties, om de urgentie duidelijk te maken. 'Niet met alle fracties, maar alleen met de partijen die de afgelopen jaren in het college zaten. Zij hebben niets gedaan aan dit probleem.'

Want een groot probleem is het wel, volgens Held. 'Wij moeten inmiddels leden weigeren, omdat we niet op nog meer momenten de zaal kunnen gebruiken voor trainingen. En we merken dat we ongewild nog wel eens in conflict komen met andere verenigingen, die tegelijk de zaal willen gebruiken. Daar kunnen zij niets aan doen, maar de gemeente wel.'

Bij een school in trekken

Held heeft zelf al een oplossing. 'Er zijn twee opties. De dure optie is dat de gemeente zelf een nieuwe sporthal bouwt. De goedkopere variant is dat Nuborgh Lambert Franckens (een middelbare school in Elburg, red.) toestemming krijgt om hun gebouw uit te breiden, en dan ook een nieuwe sporthal te bouwen. Wij hebben al gesprekken gehad met de school, en wij zouden graag bij hen in trekken.'

Maar ook voor die verbouwing is toestemming van de gemeente nodig. 'En geld. En daar doet de gemeente moeilijk over. Al met al duurt dit inmiddels al vijf jaar, maar als het aan de gemeente ligt, duurt het nog wel minstens vijf jaar. Zo kunnen wij niet verder.'

De wethouder wilde vrijdag niet reageren op vragen van Omroep Gelderland.