Oude legervoertuigen dreigen dakloos te raken na verwoestende brand

De rookgeur is een week na de brand nog altijd sterk aanwezig. In de geur zijn de leden van de verzamelclub weer druk bezig om alle schade te inventariseren. Normaal gesproken zijn de leden van 41DKO bezig met het herleven van het leger in de jaren 60. Maar de komende tijd is het schrobben geblazen.

Levenswerk

Door de brand en de rookontwikkeling is een groot deel van hun collectie verloren. Het andere deel is vervuild en beschadigd. 'Ik denk dat er voor een aantal mensen voor dertig jaar aan levenswerk in zit', legt voorzitter Cor van Dijk uit. 'Maar ook voor nieuwe en jongere leden is het heftig. Sommige kwamen huilend het terrein op.'

Inmiddels zijn de leden van de schrik bekomen. Met schoonmaakmiddel, sponsen en tuinslangen proberen ze nu te redden wat er te redden valt. 'Ongeveer 50 procent van alle kleding is verloren gegaan. Ook professionele kleermakers hebben aangegeven het niet meer schoon te kunnen krijgen', aldus Van Dijk.

De brand ontstond bij een bouwbedrijf naast de opslag. Door de brand is de loods volledig afgeschreven. De vereniging heeft van de verhuurder een vervangende opslag gekregen, maar die is veel te klein. 'We hebben ongeveer een kwart van de verzameling kunnen inventariseren, maar de opslag zit al stampvol. Hoe we de rest erbij moeten krijgen is nog een raadsel', vertelt Van Dijk.

Foto: Persbureau Heitink

Tussen het schoonmaken door moet de club dus zoeken naar een geschikte opslag. De tijd dringt, want Van Dijk verwacht dat ze binnen anderhalve maand al moeten verhuizen. 'We zoeken een locatie met vierhonderd meter vloeroppervlak, waar ook onze voertuigen in kunnen staan', aldus de voorzitter. 'Als ik twee ton had dan had ik er al lang één gekocht, maar ik heb nooit meer dan twee tientjes in mijn portemonnee.'

Bivakkeren

Vanaf 10 april zouden de verzamelaars op verschillende evenementen staan om demonstraties te geven. Ondanks de brand zijn ze niet van plan om af te zeggen. 'Zeker niet. We zullen wel op een kleinere schaal aanwezig zijn, maar wij willen zeker ons ding blijven doen.'

Foto: Omroep Gelderland

Om de collectie zo snel mogelijk te redden, blijven sommige leden zelfs in die tijdelijke opslag bivakkeren. Tussen de legertrucks staan enkele veldbedden opgesteld. Ondanks dat er geen verwarming is en de rookgeur nog lang niet is vertrokken. 'Het is fijn om te merken dat iedereen zo gepassioneerd is om dit voor elkaar te krijgen. Dat doet een mens goed', aldus Van Dijk. 'Hoe gek het ook klinkt helpt dit wel weer om een nieuw soort saamhorigheid te kweken. We staan voor een taak en die gaan we uitvoeren.'

