Familie moet huis weer uit na zoveelste rechtszaak

De familie Bakker heeft vrijdag opnieuw hun woning aan de Rijksweg in Elst moeten verlaten. In 2014 vertrokken ze ook al uit hun huis na tussenkomst van de rechter, maar vorig jaar keerden ze weer terug.

Het conflict over de woning op nummer 39 loopt al bijna twintig jaar. De familie kocht het huis zonder te beseffen dat er geen woonbestemming op zat. Dit stond niet in de koopakte en niemand wees hen erop. Nadat de Bakkers het huis verbouwden en er gingen wonen, tekenden hun buren bezwaar aan.

Stankcirkel

Reden is dat het huis in de 'stankcirkel' van het boerenbedrijf ligt. Een 'geurgevoelig object', zoals een woonhuis dichtbij een boerenbedrijf, kan namelijk problemen opleveren. De boer werd telkens in het gelijk gesteld, maar de gemeente besloot niet te handhaven. Tot 2014, toen moest het gezin alsnog vertrekken. Wat ook gebeurde.

Zie ook: Familie verliest na 13 jaar kapitale boerderij

De familie Bakker verzocht de gemeente op afgelopen 20 juni het bestemmingsplan te wijzigen, zodat ze er alsnog konden wonen. In afwachting daarvan zijn ze er in september al ingetrokken. Daarop diende de buren opnieuw een verzoek tot handhaving in bij de gemeente Overbetuwe. Die moest toen de eerdere rechterlijke uitspraken uitvoeren.

Na verschillende verzoeken van de gemeente en een nieuwe uitspraak van de rechter, is het gezin vrijdag opnieuw 'vrijwillig' vertrokken uit hun woning. De gemeente laat weten dat het bestemmingsplan waarschijnlijk niet wordt gewijzigd en de familie Bakker een hulpverleningstraject te hebben aangeboden.

'Slechts verliezers'

Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos: 'We willen benadrukken dat er in dit dossier slechts verliezers zijn en dat we de gang van zaken betreuren. Zowel de familie Bakker als hun buren zijn gedupeerden. Als gemeente zijn wij genoodzaakt het vonnis van de rechter uit te voeren.'