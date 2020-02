Alle seinen op groen voor polikliniek Rijnstate in Elst

Ziekenhuis Rijnstate en de gemeente Overbetuwe zijn het eens over de komst van een polikliniek naar Elst. Er is op hoofdlijnen een akkoord bereikt.

Het is een flinke stap in het proces. De polikliniek moet de huidige vestiging van Rijnstate in Arnhem-Zuid gaan vervangen.

Helemaal definitief is het nog niet, maar alle seinen staan op groen. 'De gemeenteraad moet nog een definitief besluit nemen en we moeten het nieuwe bestemmingsplan uitwerken. Daartegen kan dan ook nog bezwaar worden aangetekend', benadrukt een gemeentewoordvoerder. Al met al kan het nog even duren voordat de eerste patiënt wordt verwelkomd aan de Spoorlaan in Elst.

Start in 2021

'Rijnstate kiest voor gefaseerde nieuwbouw in twee fasen. Na definitieve goedkeuring van dit plan en de vergunningen is de verwachting dat Rijnstate kan starten met de nieuwbouw van fase één in 2021', aldus het ziekenhuis.

De hoofdvestiging in Arnhem-Noord zal meer ruimte creëren voor alle acute en complexe zorg in de regio. In de nieuwe vestiging in Elst zal alle focus komen te liggen op poliklinische zorg.

Boosheid in Arnhem-Zuid

Bewoners van Arnhem-Zuid waren eerder kritisch over de verhuizing. 'In Arnhem-Zuid wonen ongeveer evenveel mensen als in Assen, waar bijvoorbeeld wel allemaal voorzieningen zijn. Arnhem-Zuid heeft bijna niks en is aangewezen op Noord', stelde het Arnhemse raadslid Lea Manders. Ze haalde ruim 2400 handtekeningen op voor het behoud van de polikliniek.

In Elst, slechts een paar kilometer verderop, staat men in ieder geval te springen. 'Deze nieuwe vestiging van Rijnstate geeft een enorm positieve impuls aan onze gemeente. Bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid, de samenwerking met andere hulp- en maatschappelijke organisaties en voor de bereikbaarheid van zorg is het een enorme winst', zegt wethouder Wijnte Hol.

