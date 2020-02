'Pionier' Betty is voor 50.000 euro helemaal van het gas af

Een huis uit 1925 verduurzamen en van het gas af? Dat is het moeilijkste wat er is, zeggen kenners. Betty Jacobi en haar man uit Arnhem deden het: 'We voelen ons echt pioniers en hebben wel wat tips voor mensen.'

Met een gewone trui aan zit Betty aan de lunchtafel. 'Het is hier 19 graden door de warmtepomp. Voelt behaaglijk, toch? Toen we twee jaar geleden begonnen met de verbouwing wisten we niet dat je zoveel zelf moet uitzoeken. Welke pomp past bij welke isolatiewaarde en waar laat je de verwarming in de muur?'

Geluk met gaskachels

Het ene na het andere verhaal komt boven. 'We hebben er ontzettend veel van geleerd. Niet alle installateurs weten hoe je een huis moet verduurzamen.'

'Wat wij nu gedaan hebben is een beetje pionieren', vindt Betty. 'Wij hadden het geluk dat dit huis nog verwarmd werd met gaskachels. Daardoor hoefden we geen radiatoren of leidingen eruit te slopen en konden we gelijk beginnen met verduurzamen.'

Bijna 50.000 euro

Voor mensen die met het idee rondlopen om hun huis te verduurzamen heeft Betty wel wat tips. 'Luister naar anderen, geen huis is hetzelfde dus alles is maatwerk en begin met isoleren bij de ruimtes die je gebruikt. Dus niet de lege zolder. En laat je gratis informeren bij het energieloket van de gemeente. Begin met spouwmuurisolatie, het isoleren van vloer en dak isoleren en zet er HR++ glas in. Dat scheelt al zo veel energie. Wat je niet nodig hebt hoef je niet op te wekken: trias energetica.'

Al met al heeft de verbouwing tot duurzame woning een kleine 50.000 euro gekost. 'Maar dan hebben we wel een extra dure warmtepomp, zegt Betty met enige trots. 'We zijn pioniers.'