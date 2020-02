Papier inzamelen, er moet bijna geld bíj

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het toch echt het geval: China importeert geen oud papier meer uit Nederland. Het gevolg: oud papier levert bijna niets meer op.

En dat merken ze in Nunspeet, waar de Ds. C de Ridderschool en de Ds. A. van Stuijvenbergschool al jaren meehelpt met de inzameling van oud papier. 'In 2018 verzamelden wij zo'n 95 ton oud papier, daarmee haalden we 7.000 euro op. In 2019 kregen we 5.000 euro voor 100 ton oud papier,' rekent bestuursvoorzitter Wouter Nederlof voor. 'Dit jaar zouden we er geld bij moeten leggen, als de gemeente niet zou ingrijpen.'

De scholen zamelen elke tweede zaterdag van de maand oud papier in. Vrijwilligers vullen ook deze zaterdag de grote container op de inzamellocatie. 'Afgelopen jaren moesten wij steeds de kosten voor het plaatsen en ophalen van die container betalen. Dat komt neer op 150 euro per keer. Met een opbrengst van 75 euro per ton is dat natuurlijk geen probleem, maar dit jaar zouden de kosten hoger zijn dan de opbrengsten.'

Overgangsregeling

Daarom greep de gemeente Nunspeet in. Het college besloot eind januari een overgangsregeling te bieden aan verenigingen en scholen: de gemeente neemt de kosten voor haar rekening en betaalt de verenigingen daarnaast een vaste prijs van 25 euro per opgehaalde ton papier.

'Scholen en verenigingen halen ook veel oud papier op bij appartementengebouwen, waar wij geen blauwe containers hebben staan', legt wethouder Gert van den Berg uit. 'We willen de groep vrijwilligers graag motiveren om dit te blijven doen. Verenigingen hebben de inkomsten vaak opgenomen in hun begroting. Met deze garantie hopen we dat ze niet in de problemen komen.'

Nederlof is blij met die garantie. 'Wij zijn niet afhankelijk van deze extra inkomsten, maar we kunnen ze wel goed gebruiken. We zetten dit geld bijvoorbeeld in voor een extraatje voor ons personeel en voor de leerlingen. En we dragen ermee bij aan de kosten voor het leerlingenvervoer.'

Gemeenten draaien op voor dalende papierprijs

Daarmee vormt Nunspeet een uitzonderlijke situatie. Uit een rondgang van Omroep Gelderland blijkt dat veel gemeenten in het verleden vaste prijsafspraken hebben gemaakt, waarbij de opbrengsten voor verenigingen niet gekoppeld zijn aan de marktprijs van oud papier. Verenigingen leveren vrijwilligers, en krijgen daar een vooraf afgesproken bedrag voor terug.

Daar is het dus de gemeente zelf, en dus de inwoners die betalen via de afvalstoffenheffing, die opdraait voor de dalende papierprijs. Meerdere gemeenten, waaronder Arnhem, Lingewaard en Putten kijken daarom, net als Nunspeet, of die afspraak aangepast moet worden.

In Elburg hebben de verenigingen, kerken en scholen echter aangegeven te stoppen met de inzameling, omdat het hen geld gaat kosten.

Omroep Gelderland vroeg alle Gelderse gemeenten hoe de inzameling van oud papier is geregeld. Bekijk hieronder de antwoorden van jouw gemeente: